Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) bieten ab Montag bis auf Weiteres keine Rundfahrten mehr an. Grund sind die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Ab Montag bleiben die Schiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe vorerst in den Häfen. Wie der Betrieb künftig weitergehe, hänge von der weiteren Entwicklung ab, so ein Sprecher. Die Fähre Friedrichshafen-Romanshorn fährt den Angaben nach weiter nach Fahrplan. An Bord werde es aber keinen Gastronomiebetrieb geben.

Schlechtes Jahr für die Schifffahrt auf dem Bodensee

Vergangenes Wochenende hatte die Personenschifffahrt auf dem Bodensee wegen der Corona-Pandemie massive Einbrüche bei den Fahrgastzahlen gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr halbierte sich beispielsweise bei der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt (SBS) die Fahrgastzahl. Gerade mal 260.000 Menschen ließen sich über den Bodensee schippern. In einer Mitteilung war von "einem der schwierigsten Jahre in der 160-jährigen Geschichte" des Unternehmens die Rede. Die Saison der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt ging vor zehn Tagen zu Ende.

BSB ein Drittel weniger Fahrgäste

Bei den deutschen BSB mit Sitz in Konstanz dürfte der Einbruch bei etwa einem Drittel gegenüber dem Vorjahresniveau liegen, sagte ein Sprecher am Samstag auf SWR-Anfrage. Welche Auswirkungen der Stopp der Rundfahrten nun auf die Fahrgastzahlen hat, ist noch nicht bekannt.

Stopp der Rundfahrten: Folge der Beschlüsse von Bund und Ländern

Am Mittwoch hatte die Bundesregierung weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, um die stark steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Sie sollen am kommenden Montag in Kraft treten und zunächst einen Monat dauern.