Die Bodensee-Schiffsbetriebe starten am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) in die Saison, gut einen Monat später als geplant. Allerdings fahren die Schiffe vorerst nur mit einem eingeschränkten Fahrplan.

Da das Wetter nicht besonders gut werden soll und man den Bedarf zunächst testen wolle, starte man mit einem Notfahrplan, so ein Sprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) in Konstanz. Angeboten werden Fahrten auf dem Überlinger See, dem Obersee und dem Untersee. Auch die Insel Mainau und die Landesgartenschau in Überlingen werden angefahren. Häfen auf Schweizer Seite oder am österreichischen Ufer werden nicht angesteuert, da grenzüberschreitende Fahrten noch nicht erlaubt sind.

Maskenpflicht an Bord

An Bord der Schiffe gelten wegen der Corona-Pandemie wie schon im vergangenen Jahr besondere Schutzmaßnahmen: Neben den üblichen Abstands- und Hygieneregeln besteht eine Maskenpflicht. Das gastronomische Angebot beschränkt sich auf einen Kioskverkauf. Wenn es die Corona-Lage erlaubt, soll noch vor Pfingsten der reguläre Frühjahrs-Fahrplan in Kraft treten. Eigentlich hätte die Saison für die Bodensee-Schifffahrt schon an Ostern starten sollen - die Schiffe der BSB aber blieben aufgrund der Corona-Verordnung im Hafen. Nur die österreichischen und schweizerischen Schiffe sind schon seit Anfang April auf dem See unterwegs.