Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) mit Sitz in Konstanz planen nach eigenen Angaben den Bau von zwei elektrisch betriebenen Passagierschiffen. Sie sollen im Überlinger See eingesetzt werden.

Die beiden E-Schiffe sollen mindestens ein dieselbetriebenes Passagierschiff der BSB-Flotte ersetzen. Das erste soll nach Möglichkeit bereits im Sommer 2022 fertig sein und zwischen Unteruhldingen, der Insel Mainau und Meersburg pendeln. Das zweite soll im Anschluss daran gebaut werden und bis in fünf Jahren einsatzbereit sein.

E-Schiffe produzieren Strom an Bord

Laut Bodensee-Schiffsbetrieben sind die neuen Schiffe barrierefrei und bieten 300 Passagieren Platz. Das Freideck werde komplett mit Solarzellen überdacht, so dass zusätzlich grüner Strom an Bord produziert und für den Antrieb eingesetzt werden könne, heißt es in einer Mitteilung. Die E-Schiffe sollen mit 15 Kilometern pro Stunde unterwegs sein. Die genauen Investitionskosten stehen noch nicht fest, die BSB hoffen aber auf Fördergelder.

Bereits in Bau ist eine erste Fähre der BSB, die mit Flüssiggas betrieben wird. Der Rohbau war in der Vorarlberger Werft in Fußach entstanden, derzeit wird sie in Hamburg ausgebaut. Erste Testfahrten sind im Frühjahr geplant. Insgesamt betreiben die Bodensee-Schiffsbetriebe Konstanz 13 Passagierschiffe und eine Autofähre der Weißen Flotte auf dem See.