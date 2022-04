Nach Corona-Einbußen: Bodensee-Schifffahrt freut sich auf "normale" Saison

Am Sonntag startet die Schifffahrt auf dem Bodensee in die Saison. Nach zwei harten Corona-Jahren hoffen die Betreiber auf viele Gäste.

Die Vereinigten Schifffahrtsunternehmen (VSU) für Bodensee und Rhein blicken der kommenden Saison optimistisch entgegen. Sie beginnt traditionell am Sonntag vor Ostern, also in diesem Jahr am 10. April. Man erwarte durch die Aufhebung der meisten Corona-Maßnahmen wieder deutlich mehr Gäste auf den Schiffen.

"Wir freuen uns, nach einem langen Winter endlich wieder Leben auf den See zu bringen."

Das Ausflugsschiff MS Stuttgart Pressestelle Bodensee-Schiffsbetriebe

Alte und neue Schifffahrten

Neben bekannten Fahrten - wie die zu den Bregenzer Festspielen - gibt es in diesem Jahr auch neue Angebote. Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) zum Beispiel bieten zum ersten Mal eine Fahrt auf dem "Schoki-Schiff" an. Während der Rundfahrt können Kinder Schokoriegel verzieren und Schokolade in ihren unterschiedlichen Formen kennenlernen. Ab dem Sommer soll zudem das erste Elektroschiff auf dem Bodensee fahren, zwischen Unteruhldingen (Bodenseekreis) und der Insel Mainau. Zudem können BSB-Tickets ab Saisonbeginn auch über einen Online-Shop gebucht werden.

In diesem Jahr soll es wieder eine große Flottensternfahrt geben. Die hier abgebildete fand im ersten Corona-Jahr im Untersee statt. Pressestelle Jean Paul/ Achim Mende

Flottensternfahrt findet wieder statt

Auch die Internationale Flottensternfahrt soll 2022 am 30. April wieder stattfinden. Das Manöver ist wegen Corona zweimal ausgefallen. Ziel der Schiffe ist Lindau, wo sie eine Sternformation bilden werden. Dabei wird die grenzübergreifende Freundschaft zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz zelebriert. Das gesamte Programm der VSU finden Sie hier.

Saisonstart nicht ganz einheitlich

Die österreichischen Vorarlberg Lines starten gemeinsam mit den Bodensee-Schiffsbetrieben am 10. April in die Saison. Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) will am Karfreitag, 15. April, loslegen. Die Schweizerische Bodensee Schifffahrt ist bereits am 26. März in die Vorsaison gestartet. Am ersten Wochenende hätten bereits 1.100 Menschen die Schiffe genutzt, so die SBS-Geschäftsführerin Andrea Ruf.

Leinen los heißt es für die BSB-Schiffe am 10. April. SWR Friederike Fiehler

Im Untersee und im Rhein fehlt Wasser

Für den Start der Schifffahrt auf dem Untersee und Rhein fehlt noch genügend Wasser unterm Kiel. Der Pegelstand sei derzeit sehr niedrig, so der Geschäftsführer der URh, Remo Rey. "Wir bräuchten dringend sintflutartigen Regen", sagte Rey am Montag. Rey zeigte sich aber optimistisch, dass es bis zum Saisonstart am 15. April noch regne: "Zumindest so viel, dass wir mit einem Niedrigwasserfahrplan starten können."

Die Schifffahrtsunternehmen auf dem Bodensee Die Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU) sind ein Verband der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB), der Österreichischen VL Bodenseeschifffahrt GmbH & Co (VLB), der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS) und der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Der Zweck des Verbandes ist die Pflege und Förderung des Schifffahrtsverkehrs auf Bodensee und Rhein.

Bilanz der Bodensee-Schifffahrt 2021 fällt schlecht aus

Alle Schifffahrtsunternehmen haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren deutlich zu spüren bekommen.

"Hinsichtlich der Fahrgastzahlen waren 2020 und 2021 nicht mit einem normalen Jahr vergleichbar."

Die Personenschifffahrt war 2021 coronabedingt sechs Wochen später in die Saison gestartet. Dadurch seien wichtige Fahrten verloren gegangen, so die Schifffahrtsunternehmen, außerdem habe es lange Phasen mit schlechtem Wetter gegeben. Insgesamt habe man gemeinsam rund 2,3 Millionen Passagiere befördert. Das seien zwar neun Prozent mehr Fahrgäste als im ersten Corona-Jahr 2020, im Vergleich zu Zeiten vor der Pandemie allerdings rund 1,5 Millionen Menschen weniger.