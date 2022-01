per Mail teilen

Reinigungskräfte bekommen in der Region Bodensee-Oberschwaben im neuen Jahr mehr Geld. Wie die IG Bau mitteilte, klettert der Einstiegsverdienst um 4 Prozent auf 11,55 Euro in der Stunde. Allein in den Kreisen Biberach, Ravensburg sowie im Bodenseekreis arbeiten rund 4500 Reinigungskräfte.