In den Kliniken in Oberschwaben und am Bodensee werden seit Ostern wieder mehr Corona-Patienten eingeliefert. Nicht dringliche Operationen werden zur Entlastung verschoben. Das Problem sei das knappe intensiv-medizinische und pflegerische Personal, sagte ein Oberschwabenklinik-Sprecher. In ihren Häusern in Ravensburg und Wangen werden mehr als zehn Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt. In den Sana Kliniken in Biberach müssen drei Patienten beatmet werden, im Medizin Campus Bodensee in Friedrichshafen zwei. Auffallend sei, dass deutlich jüngere Menschen eingeliefert würden als in der ersten und zweiten Corona-Welle. Zudem dauere deren durchschnittlicher Krankenhaus-Aufenthalt länger als in den zurückliegenden Wellen, so eine Sprecherin der SRH-Kliniken in Sigmaringen.