In Romanshorn (Kanton Thurgau) ist heute das sogenannte Impfschiff in Betrieb gegangen. Auf der MS Thurgau werden Menschen ab 75 Jahren geimpft, sowie solche, die aufgrund chronischer Krankheiten zu den Risikogruppen zählen. Die Termine wurden vorab online vergeben. Kommende Woche legt das Impfschiff in Kreuzlingen an, die Woche darauf in Arbon.