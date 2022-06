Erste Frühlingsgefühle in der Region Bodensee-Oberschwaben

Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März sorgt Hoch Kai für viel Sonnenschein und nachlassenden Wind.

Die Sonne scheint in diesen Tagen oft von einem strahlendblauen Himmel. An einem windgeschützten Plätzchen kann man die Märzsonne auch schon richtig genießen, denn sie hat bereits ordentlich Kraft. Die Tage werden nun auch immer länger - pro Tag gewinnen wir etwa drei bis vier Minuten an Tageslicht. Heißt: Der Winter 2021/2022 muss sich so langsam verabschieden.

Der Winter war mild und sehr sonnig

Insgesamt fällt der Winter 2021/2022 in der Region Bodensee-Oberschwaben laut wetter.com um circa drei Grad zu mild aus. Die winterlichste Phase gab es in der ersten Dezemberdekade. Am neunten Dezember lagen in Friedrichshafen (Bodenseekreis) 13 Zentimeter Schnee, in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) beispielsweise 24 Zentimeter. Sonst schneidet der Winter in der Region recht sonnig ab - im Allgäu sammelten sich sogar 300 Sonnenstunden an, damit gab es doppelt so viel Sonnenschein wie üblicherweise.



"Auch der Februar, als letzter offizieller Wintermonat, war in der Region Bodensee-Oberschwaben sehr sonnig - da liegen wir ebenfalls fast 50 Prozent über dem Durchschnitt.“

Zudem hätte es keinen einzigen Eistag gegeben. Der Monat Februar fiele damit auch um die drei bis vier Grad zu warm aus - außerdem etwas zu trocken, so Machalica weiter.

Wie warm wird es im März?

Im März passiert in der Wetterküche einiges. Am Anfang des Monats sind schon elf Stunden Sonne am Tag drin. Am 20. März, zum kalendarischen Frühlingsanfang, dann schon zwölf und am Ende des Monats 13 Sonnenstunden. Es geht also flott aufwärts - auch mit den Temperaturen. Der Temperaturrekord im März liegt bei 25 Grad- dieser wurden am 22. März 1974 in Friedrichshafen gemessen. Die 20 Grad-Marke wurde öfter geknackt, beispielsweise in Überlingen (Bodenseekreis) am 22. März 1990 mit 22 Grad, in Weingarten im Kreis Ravensburg am 8. März 1991 mit 21 Grad oder letztes Jahr am 30. März mit 22 Grad in Friedrichshafen.

Ein paar Wochen noch, dann blühen in der Region wieder die Obstbäume. SWR Rebecca Lüer

Der Trend für’s Wochenende

Auch am Wochenende sieht‘s nach jetzigem Stand trocken aus. Sonne und Wolken wechseln sich dann ab, die Höchstwerte schaffen's auf etwa acht Grad. So richtig warm wird es noch nicht, weil wir immer noch öfter in einer Ostströmung liegen, sagt Machalica - der Ostwind schaufelt also kühle Luft herein.



Daher gilt weiterhin - ein geschütztes Plätzchen suchen, Sonnenbrille auf und dann Sommersprossen sammeln.