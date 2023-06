Freibäder am Bodensee mit Saisonauftakt zufrieden

Die Freibäder in der Bodenseeregion zeigen sich mit dem Start in die Saison zufrieden. Während der Pfingstferien waren die Bäder gut besucht.

Viele Badegäste nutzen in den Pfingstferien das gute Wetter aus und besuchen die Freibäder am Bodensee. Das Frei- und Seebad Fischbach in Friedrichshafen begrüßt derzeit laut Stadt täglich zwischen 1.000 und 1.500 Badegäste. Im Strandbad Eriskirch (Bodenseekreis) sind es über die Pfingstferien im Schnitt rund 800 Menschen, die zum Baden und Sonnen kommen. Zufrieden mit den Besucherzahlen in den Freibädern zeigen sich nach eigenen Angaben auch die Konstanzer Bäder. Sie sprechen von einem leicht besseren Saisonstart als im Vorjahr.

Touristen und Einheimische freuen sich über Badesaison

Während der Pfingstferien sind in die Freibäder am Bodensee auch viele Touristen geströmt. Mit der zweiten Ferienwoche seien aber auch mehr und mehr Einheimische gekommen, heißt es etwa vom Wellenfreibad in Friedrichshafen-Ailingen. Rund 1.000 Badegäste hätten am Tag das Wellenfreibad besucht.

Im Strandbad sei bislang noch etwas Zurückhaltung zu spüren, so eine Sprecherin der Stadt Friedrichshafen. Der Grund dafür sei die bisher recht niedrige Wassertemperatur des Bodensees. Erst zum Wochenende wurde die 20-Grad-Marke überschritten. Insgesamt sei die Stimmung unter den Badegästen sehr positiv, alle würde sich über die sonnigen Tage freuen, heißt es von der Stadt weiter.