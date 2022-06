Spanische Hitze kommt in die Region Bodensee-Oberschwaben

Am Wochenende wird es heiß. In der Region Bodensee-Oberschwaben werden Spitzentemperaturen bis 34 Grad erwartet.

Es soll die erste Hitzewelle des Jahres sein. Die heiße Luft kommt laut Deutschem Wetterdienst aus Spanien zu uns. Der Höhepunkt der Hitze werde am Samstag erreicht. Wichtig sei es deshalb ausreichend zu trinken, am besten zwei bis drei Liter am Tag, und sich regelmäßig abzukühlen. Die Experten raten dabei lauwarmes Wasser zu nutzen - sowohl bei Getränken, als auch beim Duschen.

SWR-Reporter Thorben Langwald hat sich in Ravensburg umgehört, welche Tipps zum Abkühlen es sonst noch gibt:

Hitze macht Älteren zu schaffen

Gerade für ältere Menschen können die heißen Tage zur Belastung werden - die Hitze ist deshalb auch ein Thema in den Pflege- und Seniorenheimen in der Region. Auch hier spielt gerade das ausreichende Trinken eine wichtige Rolle. In den Senioren- und Pflegeheimen werden beispielsweise Trinkprotokolle geführt oder die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv angesprochen, heißt es etwa vom Pflegeheim Jungerhalde in Konstanz und den Augustinum-Seniorenresidenzen in Meersburg und Überlingen.

Stiftung Liebenau achtet auf kühle Räume

Dazu ist das richtige Belüften und Kühlen der Räume bei Hitze wichtig. Der Klimawandel mit seinen Hitzeperioden beschäftigt die Einrichtungen auch beim Bauen und Sanieren. Die Stiftung Liebenau etwa achtet nach eigenen Angaben bereits seit Längerem auf Energieeffizienz und tauscht mit Fördermitteln des Bundes alte Fenster gegen wärmedämmende Fenster aus.