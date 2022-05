Große Müllsammelaktion am Bodenseeufer gestartet

Das deutsche Bodenseeufer, die Ortschaften im Hinterland sowie die Wander- und Radwege werden derzeit von Müll befreit. Freiwillige können noch bis Samstag mitmachen.

Zigarettenkippen, Plastikflaschen, Kronkorken - alles, was am Ufer des Bodensees oder an Wander- und Fahrradwegen im Hinterland einfach weggeworfen oder liegengelassen wird, sammeln Freiwillige bei den sogenannten "Clean up Days" bis Samstag ein. Organisiert wird die Aktion von den Kommunen am deutschen Bodenseeufer, der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH und der Organisation Patron Plasticfree Peaks.

Route kann selbst bestimmt werden

Ausgerüstet mit Greifzangen und Müllsäcken, die es bei den Kommunen und Tourist-Infos am Bodensee gibt, sind die Freiwilligen dann oft in Gruppen unterwegs, heißt es in der Ankündigung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Route selbst festlegen. Eine "Clean up"-Karte zeigt die Stationen, an denen der Müll abgegeben werden kann.

Ziel der "Bodensee Clean up Days" sei es, "bei Einheimischen und Gästen ein Bewusstsein für den respektvollen Umgang mit der Natur zu schaffen", heißt es seitens der Organisatoren.

Sammelaktion endet mit zwei Feiern

Am Samstag soll die Sammelaktion laut Veranstaltern dann mit zwei Feiern zu Ende gehen: Zum einen mit einer kleinen Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit an der Uferpromenade in Friedrichshafen und zum anderen mit zwei Konzerten in Wasserburg.

Ähnliche Sammelaktionen finden in der Bodenseeregion immer wieder statt. Wie etwa auch das "Rhine Clean up", bei dem im Herbst regelmäßig am Rheinufer Müll gesammelt wird. Die Putzaktionen werden vor Ort von Parteien, Vereinen und Privatpersonen organisiert. Mit den Müllaktionen wollen gemeinnützige Organisatoren ein Bewusstsein dafür schaffen, Müll nicht achtlos wegzuwerfen.