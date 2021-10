Bodensee ist "Ultimatives Reiseziel" in Deutschland

Für den Reiseführer "Lonely Planet" ist der Bodensee das zweitbeste Reiseziel in Deutschland. Die Reiseführer des gleichnamigen Verlages sind spezialisiert auf individuelles Reisen.

Der Bodensee kommt in der Wertung "Ultimatives Reiseziel" bei dem Reiseführer-Verlag "Lonely Planet" deutschlandweit an zweiter Stelle. In der Region kombinierten sich viele Vorzüge nach Meinung des Verlages. Städte und Landschaft ergänzten sich, deshalb sei die Bodenseeregion so weit vorne platziert. Es gebe viele schöne Orte am Ufer, etwa Lindau, Überlingen oder Konstanz - oft umgeben von üppigen Obstgärten. Nach Einschätzung der Autoren des Reiseführers zeichnet das die Bodenseeregion als eines der "Ultimativen Reiseziel" aus.

"Der Bodensee in seiner Vielfalt und mit den Städten darum herum, das ist für Deutschland schon sehr einzigartig, da kommt kein anderer See heran."

SWR-Reporter Martin Hattenberger hat sich in Friedrichshafen umgehört, was die Menschen am Bodensee am meisten schätzen.

Bodensee kommt hinter Leipzig, aber vor der Elbphilharmonie

Lediglich Leipzig schnitt schnitt beim Ranking der besten Reiseziele als "junge, spannende Stadt von vibrierender Lebendigkeit" noch besser ab. Auf dem dritten Platz landete die Hamburger Elbphilharmonie vor dem Wattenmeer. Insgesamt wurden 250 Ziele für die Liste der schönsten Destinationen ausgewählt.