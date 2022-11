Bodensee-Airport soll neuen Tower bekommen

Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen prüft in einer Machbarkeitsstudie, wie der Tower ersetzt und modernisiert werden kann. Denn der alte Kontrollturm stammt noch aus den 1950er Jahren.

Durch eine Studie will der Bodensee-Airport in Friedrichshafen herausfinden, wie der 70 Jahre alte Tower modernisiert werden könnte. Ein Ingenieurbüro sei mit der Studie beauftragt worden, sagte ein Flughafensprecher dem SWR. Das Ziel sei eine zukunftsweisende und nachhaltige Lösung. Dabei heißt das Stichwort "Remote Tower". Denn heutzutage müsse die Luftüberwachung nicht mehr zwangsläufig im Tower stattfinden, so der Flughafensprecher. Über Kameras kann die Außenansicht auf die Landebahn in Echtzeit an den Lotsenarbeitsplatz übertragen werden. Der Kontrollraum könnte sich dann auch an anderer Stelle befinden.

Remote-Überwachung für andere Flughäfen möglich

Darüber hinaus wäre es sogar möglich, die Luftüberwachung für andere Flugplätze in der Region zu übernehmen. Doch das seien bislang nur erste Überlegungen. Wie die Lösung am Ende aussehe, müsse nun die Machbarkeitsstudie zeigen, so der Flughafensprecher.