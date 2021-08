per Mail teilen

Die neue Fluggesellschaft Lalona Air möchte ab kommendem Jahr Flugverbindungen vom Bodensee-Airport anbieten. Am Flughafen Friedrichshafen hat ein erstes Gespräch dazu stattgefunden.

Das Gespräch zwischen den Betreibern der neuen Fluglinie Lalona Air und der Geschäftsführung des Flughafens sei gut gewesen, so Flughafensprecher Wolfgang John. Dabei hätten die Betreiber sich und ihre Pläne vorgestellt. Bevor der Flughafen aber entscheide, ob Lalona Air in Friedrichshafen starten und landen dürfe, wolle man noch einen Geschäftsplan sehen.

Flugverbindung ab kommendem Jahr geplant

Im Juli war bekannt geworden, dass die neue Fluggesellschaft ab Januar zweimal wöchentlich Flüge vom Bodensee-Airport nach Düsseldorf anbieten will. Die Fluggesellschaft selbst wirbt auf ihrer Internetseite für sich als "Business Airline für besondere Ansprüche" und will vor allem Geschäftsreisende ansprechen. Unterstützt wird sie dabei nach eigenen Angaben unter anderem von einer dänischen Fluggesellschaft. Der Ticketverkauf soll am 1. Oktober starten.