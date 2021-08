Der überschuldete Bodensee-Airport kommt nach eigenen Angaben bei der Sanierung voran. Der Vertrag zum Verkauf des Flughafengeländes sei unterzeichnet.

Die gut 160 Hektar große Fläche des Bodensee-Airport am nördlichen Stadtrand von Friedrichshafen gehe für knapp 22 Millionen Euro an eine Besitzgesellschaft, teilte der Flughafen mit. An der Gesellschaft seien über eine neue Tochter das stadteigene Unternehmen Luftschiffbau Zeppelin zu 60 Prozent und der Bodenseekreis zu 40 Prozent beteiligt. Der Bodenseekreis leiste eine Einlage von knapp 3,3 Millionen Euro und bürge notfalls mit weiteren gut 7,5 Millionen, so das Landratsamt. Gültig werde der Vertrag allerdings erst, wenn die Kartellbehörden grünes Licht geben. Mit dem Kaufpreis will der Flughafen seine Schulden senken.

Bodensee-Airport hat Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt

Die Geschäftsleitung des Bodensee-Airport Friedrichshafen hatte Anfang Juni offiziell ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt und einen Finanzierungsplan vorgestellt. Der Bodensee-Airport braucht laut der Geschäftsleitung in den nächsten vier Jahren rund 44 Millionen Euro. Einen Teil der Summe soll nun der Verkauf des gesamten Flughafengeländes für rund 22 Millionen Euro bringen. Der Flughafen wird nach dem Verkauf die von ihm genutzten Bereiche anmieten.

Kostenentlastung bei Flugsicherung und Zuschüsse machen optimistisch

Eine finanzielle Erleichterung bedeutet für den Bodensee-Airport die Entscheidung des Bundes, Regional-Flughäfen von den Kosten für die Flugsicherung zu entlasten. Für den übrigen Finanzbedarf würden laut Geschäftsführung die im vergangen Herbst vom Friedrichshafener Gemeinderat und dem Kreistag des Bodenseekreises beratenen Finanzzuschüsse reichen. Die Verantwortlichen sind optimistisch, dass das Insolvenzverfahren bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird.