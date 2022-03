Bodensee-Airport nimmt erste Hürden für Grundstücksverkauf

per Mail teilen

Der überschuldete Bodensee-Airport hat erste Hürden für den geplanten Verkauf seiner Grundstücke genommen. Der Kreistag des Bodenseekreises hat mehrheitlich beschlossen, sich am Kauf der Grundstücke und Gebäude des verschuldeten Flughafens Friedrichshafen zu beteiligen.

Über eine noch zu gründende Besitzgesellschaft soll das Areal für bis zu rund 22 Millionen Euro erworben werden. Die Kreisverwaltung erwartet, dass sich auch die Stadt Friedrichshafen und eventuell die Gemeinde Meckenbeuren beteiligen.

Flughafen soll durch die Einnahmen stabilisiert werden

Die Grundstücke und Gebäude werden dann an den Flughafen vermietet. Wegen der zu erwartenden Mieteinnahmen sei der Kauf kein Risiko, so die SPD-Fraktion im Kreistag. Die Grünen dagegen sehen in dem Flughafen-Gelände Potenzial für andere wertschöpfende Projekte.

Bereits am Montag hatte der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen den Eckpunkten eines Umstrukturierungsplans des Airports zugestimmt.

Corona-Pandemie trifft Flughafen hart

Vor allem die Corona-Pandemie hat den Flughafen hart getroffen. Bis 2025 braucht der Bodensee-Airport nach Angaben der Geschäftsführung insgesamt rund 43,8 Millionen Euro, um sein Überleben zu sichern - trotz zusätzlicher finanzieller Hilfe bei der Flugsicherung durch den Bund. Geplant sei, spätestens 2024 im operativen Geschäft wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Arbeitsplätze sollen nach Angaben des Airports nicht wegfallen.