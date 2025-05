Der bisherige Geschäftsführer des Bodensee-Airports, Claus-Dieter Wehr, wird ersetzt durch Detlef Schäfer. Hintergrund dürften laut Beobachtern sinkende Fluggastzahlen und Verluste des Flughafens sein.

Der Wechsel an der Spitze des Bodensee-Airports in Friedrichshafen vollzieht sich deutlich schneller als gedacht. "Mit sofortiger Wirkung", heißt es in einer Mitteilung, bekommt der Flughafen einen neuen Chef: Der Luftverkehrs-Manager Detlef Schäfer übernimmt den Vorsitz der Geschäftsleitung von Claus-Dieter Wehr bereits ein Jahr früher. Im Hintergrund dürften die finanziellen Probleme des Flughafens eine wichtige Rolle bei der Entscheidung des Aufsichtsrates gespielt haben.

Neuer Chef in Friedrichshafen mit Erfahrung in der Luftfahrt

Der neue Mann an der Spitze des Flughafens Friedrichshafen heißt Detlef Schäfer. Schäfer war zuvor unter anderem bei Air Berlin und beim Flughafen Berlin-Brandenburg tätig, bevor er im September 2024 nach Friedrichshafen kam. Als Leiter der Geschäftsentwicklung sollte er versuchen, neue Airlines an den Bodensee zu locken und neue Flugverbindungen aufzubauen. Schon damals stand fest, dass er die Geschäftsführung übernehmen soll.

Bisheriger Flughafenchef bleibt in zweiter Reihe in der Chefetage

Der bisherige Flughafenchef Claus-Dieter Wehr bleibt laut Mitteilung in zweiter Reihe weiterhin Mitglied der Geschäftsleitung - bis zu seinem Ausscheiden in den Ruhestand in etwa einem Jahr. Bei diesem abrupten Wechsel in der Chefetage, berichten Insider, dürften die erheblichen finanziellen Probleme des Flughafens Friedrichshafen und die niedrigen Passagierzahlen eine Rolle gespielt haben.

So nutzten ausweislich der Geschäftsberichte im Vor-Corona-Jahr 2019 noch 490.000 Fluggäste den Bodensee-Airport. Im Spitzenjahr 2011 waren es sogar 600.000 Passagiere.

Immer weniger Passagiere am Flughafen Friedrichshafen

Allerdings: In den vergangenen Jahren ging das Fluggast-Aufkommen deutlich zurück. Wie es kürzlich im Friedrichshafener Gemeinderat hieß, wurden im vergangenen Jahr nur noch 230.000 Passagiere gezählt. Vor allem der Rückzug der Lufthansa vor gut einem Jahr bedeutete für das Management am Bodensee-Airport einen schwerwiegenden Einschnitt. Die Folge der niedrigeren Frequenz: Tiefrote Zahlen im Geschäftsergebnis.

Erst kürzlich hatten die beiden Hauptgesellschafter zukünftige finanzielle Hilfen in Millionenhöhe von der Bedingung abhängig gemacht, dass das Fluggast-Aufkommen wieder steigt – auf 290.000 Passagiere pro Jahr. Entsprechend geriet das Management unter Druck. Vor allem die Grünen hatten sich in beiden Gremien kritisch zu weiteren Zuschüssen für den angeschlagenen Flughafen gestellt. Von einem "Fass ohne Boden" war vereinzelt die Rede.

Nun steht der neue Flughafen-Chef Detlef Schäfer vor der Herausforderung, für eine Trendumkehr zu sorgen. Bei ihm handele es sich "um einen versierten Kenner der Luftfahrtbranche", schreibt Aufsichtsratsvorsitzender Martin Buck in einer Mitteilung, fügt aber hinzu: "Die Aufgaben, die auf ihn warten, sind herausfordernd."