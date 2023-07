Am Donnerstagvormittag ist ein Flugzeug vom Flughafen in Friedrichshafen auf die von Bränden schwer getroffene Insel Rhodos gestartet. In der Maschine für 180 Passagiere saßen nur 18 Reisende.

Auf dem Flughafen in Friedrichshafen ist am Donnerstagvormittag ein Flugzeug nach Rhodos gestartet. Die Insel ist derzeit von Bränden schwer getroffen - viele Buchungen waren deshalb vorher storniert worden. Die Maschine war fast leer. Dort, wo eigentlich 180 Passagiere Platz finden, waren gerade einmal 18 Reisende eingestiegen. Manche Passagiere flogen deshalb, weil sie ihren Urlaub laut eigenen Angaben nicht mehr stornieren konnten. Andere reisen aus ohne Bedenken in den Norden der Insel. "Wir sind relativ entspannt und hoffen einfach, dass alles gut geht!" Eine Maschine mit 150 Passagieren aus Rhodos kommend ist am Donnerstag wieder in Friedrichshafen gelandet. Einige Reisende sind laut Flughafensprecher nicht mit zurückgeflogen, weil sie nach der Evakuierung noch ihr Gepäck vermissen. Reisende wurden evakuiert und vermissen Gepäck Auch eine Familie aus Vorarlberg musste ihr Gepäck auf der Insel lassen. Sie mussten kurzfristig evakuiert werden, weil ihre Hotelanlage in der Nähe der Brandgebiete lag. Eine weitere Familie verbrachte eine Nacht in einer Schule, weil ihr Hotel gesperrt war. Auf dem Weg zu einer Ersatzunterkunft im Norden der Insel wurde für sie sichtbar, was die Flammen angerichtet haben. "Da ist alles in Schutt und Asche. Alles ist abgebrannt. Die Bäume sind schwarz und tote Tiere liegen am Straßenrand." Eine Gruppe von jungen Frauen hatte ihren Urlaub in einem Hotel gebucht, das nur einige Kilometer von einem Waldbrand entfernt war. "Bei uns war sehr viel Rauch. Wir hatten sehr viel Kopfweh und Augenbrennen in der Zeit." Die Frauen zogen in eine neue Unterkunft im Norden der Insel um und konnten dadurch noch ein paar Tage ihres Urlaubs genießen. Reiserückkehrer, die im Norden der Insel verbracht hatten, bekamen von den Waldbränden teilweise nur wenig oder gar nichts mit. Seit zwei Wochen schwere Waldbrände im Süden Europas Der Süden Europas kämpft seit etwa zwei Wochen mit Waldbränden: Auf den griechischen Inseln Rhodos, Korfu und Euböa fachten starke Winde die Brände weiter an. Auf Rhodos ist vor zwei Tagen erst ein neuer Brand nahe der Ortschaft Vati im Südosten der Insel ausgebrochen. Meterhohe Flammen breiteten sich in Richtung des bereits evakuierten Dorfes Gennada aus, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur dpa berichteten. Weiterhin höchste Brandwarnstufe in vielen Regionen Griechenlands Regierung hat am Mittwoch für sechs der 13 Regionen des Landes die höchste Brandwarnstufe ausgelöst. Auf Korfu ist nach Angaben des staatlichen griechischen Fernsehens der große Waldbrand im Norden der Insel seit dem Morgen unter Kontrolle. Es gebe noch kleine Brände, aber die große Feuerfront, die auch Ortschaften gefährdet hatte, sei eingedämmt. Die Situation rund um Karystos auf der Insel Euböa habe sich ebenfalls verbessert, auch dort konnten die Brände zurückgedrängt werden. Die Wettersituation in Griechenland bleibt vorerst problematisch. Rekordtemperaturen von 46 Grad herrschen in weiten Teilen des Landes. In den kommenden Tagen ist dann etwas Abkühlung vorhergesagt, die Temperaturen sollen dann auf ein für Griechenland normales Sommerniveau von rund 35 Grad fallen.