Bodensee-Airport erwartet weniger Pfingstreisende als vor der Corona-Pandemie

per Mail teilen

Der Bodensee-Airport Friedrichshafen (Bodenseekreis) rechnet in den Pfingstferien mit wesentlich weniger Fluggästen als vor der Corona-Pandemie.

Wie ein Flughafensprecher dem SWR mitteilte, werden etwa 60 Prozent der Juni-Passagiere von 2019 erwartet. Damals seien rund 41.000 Passagiere von Friedrichshafen aus geflogen, so der Flughafensprecher. Beliebteste Ziele am Bodensee-Airport in diesen Pfingstferien seien Mallorca, die griechischen Inseln und die Türkei.

Tendenz geht in Friedrichhafen aber wieder zu mehr Fluggästen

Insgesamt werde aber mit einer Erholung der Fluggastzahlen gerechnet. Seit Ostern würden wieder mehr Menschen in den Urlaub fliegen, heißt es vom Flughafen. Die Zahl der Geschäftsreisenden würde allerdings nicht so stark ansteigen. Für das gesamte Jahr erwartet der Flughafen eine Auslastung von 70 Prozent des Jahres 2019.

Andere Erwartungen für Pfingsten am Flughafen Memmingen

Der Allgäu-Airport in Memmingen hatte diese Woche mitgeteilt, dass man in den Pfingstferien sogar mehr Fluggäste als vor Corona erwartet. Man rechne mit rund 100.000 Passagieren. Das werde die Zahlen des Vor-Corona-Jahres 2019 deutlich übertreffen, teilte der Flughafen mit. Damals seien es in den Pfingstferien 91.000 Passagiere gewesen. Gefragt seien alle Ziele rund ums Mittelmeer, aber auch europäische Metropolen wie London und Barcelona.