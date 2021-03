In einem öffentlichen Fernseh-Interview in Kalifornien rechneten Prinz Harry und Herzogin Meghan mit dem britischen Königshaus ab. Es ging um Ungereimtheiten während der Zeit des Paares am englischen Hof. Wie streng die Adels-Etikette heutzutage noch gepflegt wird, haben wir den Adel am Bodensee gefragt.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in den vergangenen Tagen viel Staub aufgewirbelt. Sie berichteten von Rassismus und menschlicher Kälte im englischen Königshaus. Das Interview führte die "Grande Dame" der amerikanischen Talkshows, Oprah Winfrey. In einem Garten in Santa Barbara (Kalifornien, USA) sprachen die abtrünnigen Royals ganz offen mit ihr. Der amerikanische Medienkonzern CBS soll Winfreys Produktionsfirma Harpo bis zu neun Millionen Dollar für die Rechte bezahlt haben, heißt es in Medienberichten. Kein Platz für Gefühle und Individualität? Was sagen Adelige aus Oberschwaben und vom Bodensee dazu? Ist die Etikette in den Adelshäusern auch heute noch so streng, dass Gefühle und Menschliches wenig Platz haben? Thea Thomiczek hat telefonisch bei mehreren Adelshäusern in der Region nachgefragt.