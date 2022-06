"Bodanrail 2045" soll kommen

per Mail teilen

Die Internationale Bodenseekonferenz IBK will den grenzüberschreitenden Bahnverkehr verbessern. Dafür haben am Freitag, laut einer Mitteilung, die Regierungschefs und Regierungsvertreter der vier Bodenseeanrainerländer das Projekt "Bodanrail 2045" angestoßen. Es soll kürzere Reisezeiten, mehr Direktverbindungen und besser abgestimmte Anschlüsse ermöglichen. Bei dem Strategiegespräch in Heiden im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde zudem vereinbart, eine Stelle einzurichten, die sich ab kommendem Jahr um die Bewerbung und Vermarktung grenzüberschreitender Angebote kümmert sowie den Vertrieb der dafür nötigen Fahrkarten.