Autorin Barbara Marie Hofmann mit Mitarbeitern der TBK

Wer momentan in der der Konstanzer Fußgängerzone unterwegs ist, könnte ins Stolpen geraten. Denn mitten auf dem Gehweg prangen in großen roten, blauen, weißen und gelben Buchstaben Gedichte - auf Deutsch und auf Englisch. Dabei handelt es sich um eine Aktion des Kulturamts Konstanz zusammen mit der Künstlerin Barbara Marie Hofmann. Die 34-jährige Konstanzerin, die derzeit in Berlin lebt, hat die Gedichte geschrieben. Und Mitarbeiter der Technischen Betriebe Konstanz (TBK) haben die Buchstaben auf das Pflaster gebracht.