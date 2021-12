SWR4 Beitrag "Klöpfer-Brauch wiederentdeckt"

per Mail teilen

Weihnachten, das ist für viele auch die Zeit der Traditionen. Jede Familie hat da ihre eigenen Bräuche, die sie pflegt und über viele Jahre und teils auch viele Generationen hinweg trägt. Aber manchmal sterben solche Bräuche dann aus, geraten in Vergessenheit oder werden durch andere ersetzt. Im Haistergau, das liegt grob gesagt bei Bad Wurzach, ziehen derzeit zwei Musiker von Haus zu Haus und lassen einen solchen, in Vergessenheit geratenen Brauch wieder auferstehen. Martin Hattenberger war für uns dabei.

Anklopfen

Barny Bitterwolf und Roland Fitz werden herzlich empfangen. Die beiden Musiker haben Akkordeon und ein großes Holzblasinstrument dabei. Und Gerhard Reischmann und seine Frau Margit freuen sich. Die Musiker sind in besonderer Mission unterwegs.

Klöpfles Brauch

Und so machen die beiden es auch heute. Barny Bitterwolf greift zum Piffel. Das ist ein langes Holzblasinstrument, das aussieht wie ein Alphorn.

Hirtenweise

Die Hirtenweise ist ein Stück des oberschwäbischen Komponisten Franz Anton Hugel.

Danach gibt es ein Gedicht. Von den zeitgenössischen oberschwäbischen Dichtern Barny Bitterwolf und Roland Fitz höchstpersönlich.

Gedicht

Direkt im Anschluss greift Barny Bitterwolf zum Akkordeon

Lied

Nach rund 10 Minuten ist der musikalische Besuch vor Weihnachten schon wieder vorbei. Schon vor hunderten von Jahren sind die Menschen in Oberschwaben so vor Weihnachten um die Häuser gezogen und haben angeklopft, Musik gemacht und wurden mit einem Schnäpsle belohnt, erklärt der Heimatpfleger

Nachweis Klopferbrauch

Und so gibt es für die fleissigen Musikanten in der guten Stube auch den verdienten Lohn.

Trenk an Schluck

Anstoßen