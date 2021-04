Anmod: Als "Königin der Instrumente" wird sie schon lange bezeichnet. In diesem Jahr ist die Orgel sogar zum "Instrument des Jahres“ gekürt worden. Deswegen stellen wir Ihnen in dieser Woche die schönsten, größten und geschichtsträchtigsten Orgeln der Region Bodensee-Oberschwaben vor. Heute geht es allerdings nur indirekt um eine Orgel, sondern viel mehr um das, was darauf gespielt wird. Friederike Fiehler war in Kreuzlingen unterwegs und hat einen außergewöhnlichen Orgelmusiker getroffen.

