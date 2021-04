So viele wie Möglich sollten Mitmachen. Ziel der Corona-Testage im Kreis Konstanz war es, die Dunkelziffer der Infizierten aufzudecken, die das Virus in sich tragen, aber nichts davon wissen. An vielen unterschiedlichen Orten im Landkreis waren Tests möglich. Martin Hattenberger war in Konstanz dabei.