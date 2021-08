Landesregierung erlaubt "Click and Collect"

"Click and Collect" - für den Einzelhandelist das derzeit der Hoffnungsschimmer im Corona-Lockdown. Ab Montag sie wieder Ware anbieten, die online eingekauft und dann im Laden abgeholt werden darf. Martin Hattenberger hat sich bei einigen Händlern in der Region Bodensee-Oberschwaben umgehört, was sie sich davon erhoffen.