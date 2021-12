Bauplatzvergabe in Gutenzell-Hürbel

Anmod. Vorschlag:

Wer zuerst kommt, malt zuerst – heißt ein bekanntes Sprichwort. Und manchmal im Leben lohnt es sich wirklich schnell zu sein. Zum Beispiel, wenn man in Gutenzell-Hürbel im Kreis Biberach einen Bauplatz ergattern wollte. Denn dort soll ein neues Wohngebiet gebaut werden. 20 Plätze hatte die Gemeinde zu vergeben. Und dann stellte sich die Frage: wie? Und da entschied sich die Gemeinde für das sogenannte Windhundprinzip. Also der erste bekommt den Platz. Die Konsequenz? Seit Freitagmittag haben die Bewerber auf die Bauplätze vor dem Rathaus gezeltet. Heute morgen um 8 Uhr wurden die dann endlich vergeben. Martin Hattenberger war für uns dabei.

Noch etwas müde sehen sie aus, die zukünftigen Bauherren aus Gutenzell-Hürbel. In ihren Zelten packen die ersten schon zusammen. Schlafsäcke, Feldbetten und Stühle stehen herum. Die Heizpilze sorgen für eine gemütliche Wärme. Ein erster Kaffee sorgt für die Wärme von Innen. Die letzte Nacht war ok, sagt Patrick Schmid.

Ging besser als erwartet

Auch, weil sie viel Unterstützung bekommen haben

Ganze Ort hat uns unterstützt

Um Punkt 8 Uhr geht es dann los. Bürgermeisterin Monika Wieland tritt vor die Wartenden, die sich schon in einer Schlange aufgestellt haben und ihre Nummern in der Hand halten.

Es geht los

Und dann darf der erste ins Rathaus. Dort werden die Personalien und die Voraussetzungen geprüft und dann geht es an die Karte, an der die Bauplätze aufgezeichnet sind. Wegen des Datenschutzes darf keine Presse dabei sein.

Auf Platz drei wartet Laura Waidele-Rau mit ihrem Mann. Sie bleibt ganz cool – Noch.

Aufregung

Dass die Plätze auf diese Weise vergeben wurden, findet sie ok. Es sei dadurch schon ein ganz gutes Miteinander entstanden, sagt sie.

Sind Konkurrenten aber auch nicht

Einen Platz vor ihr steht im Moment noch Reinhard Poser an. Er hält die Stellung für seinen Sohn, hat ihn auch in den vergangenen Tagen viel unterstützt. Dass die meist jungen Menschen nun bei leichtem Schneefall draußen für ihren Bauplatz campen müssen, sei zwar nicht ideal, aber wenn der Platz dadurch zu haben sei, sei das auch ok, sagt er.

Finde die Aktion in Ordnung

Die Bürgermeisterin zieht ihren Hut vor den Bewerbern.

Achtung vor den Kandidaten

Dass die mitten im Dezember, bei eisigen Temperaturen ausharren mussten, war nicht ganz so geplant, sagt sie.

War nicht ideal

Die künftigen Bauplatzbesitzer nehmen es mit Humor. Das Straßenfest der künftigen Siedlung ist auch schon geplant, sagt Hubert Hald. Position 4 in der Schlange.

Straßenfest

Drinnen geht dann alles ganz flott. Nach rund zehn Minuten sind Laura Waidele-Rau und ihr Mann wieder draußen – und glückliche Besitzer eines Bauplatzes.

Wunschplatz bekommen

Da hat sich das Durchhalten gelohnt.

Für Wunschbauplatz nimmt man das in Kauf