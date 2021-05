per Mail teilen

Der traditionelle Blutritt in Weingarten (Kreis Ravensburg) hat heute wegen Corona nur im ganz kleinen Rahmen begonnen. Die große Reiterprozession musste wie schon im vergangenen Jahr abgesagt werden.

Um 7 Uhr wurde die Heilig-Blut-Reliquie auf dem Basilikavorplatz an Blutreiter-Dekan Ekkehard Schmid übergeben. Den Dekan begleiteten dabei nur wenige Reiter. Sie mussten einen negativen Corona-Test haben.

Anschließend begab sich die kleine Gruppe auf eine Mini-Prozession in die Fluren nahe Weingarten. Der Prozessionsweg bleibt geheim, Zuschauer sind nicht zugelassen. Unterwegs gibt es einen Halt an einem ebenfalls geheimen Ort für eine Andacht, danach reitet die Gruppe zurück zur Basilika in Weingarten.

Inzidenzwerte erlauben keine große Prozession

In früheren Jahren kamen am Blutfreitag in Weingarten 2.000 Reiter und tausende Pilger zusammen. Wären die Infektionszahlen niedriger, hätte jede der rund 100 Blutreitergruppen zwei Reiter nach Weingarten schicken dürfen, erstmals wären auch Reiterinnen zulässig gewesen. Doch bei der aktuellen Inzidenz im Kreis Ravensburg lässt die Diözese Rottenburg-Stuttgart auch das nicht zu. Deshalb gibt es wie im Vorjahr nur ein "Blutrittle", wie ihn Blutreiter Ekkehard Schmid nennt.

Festgottesdienst im Livestream

Gegen 8:45 Uhr treffen die Reiter wieder an der Basilika in Weingarten ein. Dort erfolgt der Schluss-Segen und ab 9 Uhr dann der Festgottesdienst in der Basilika mit Generalvikar Clemens Stroppel aus Rottenburg. Hier sind Zuschauer zugelassen, für den Gottesdienst musste man sich allerdings anmelden. Zudem werden die Feierlichkeiten im Internet übertragen.