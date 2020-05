per Mail teilen

Der Blutfreitag im oberschwäbischen Weingarten findet wegen Corona zwar ohne den traditionellen Blutritt statt. Die Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie und der Festgottesdienst am Freitag aber werden live im Internet übertragen.

Bereits ab 7 Uhr am Freitagmorgen wird die Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie an Basilikapfarrer Ekkehard Schmid auf dem Vorplatz der Barockkirche in Weingarten (Kreis Ravensburg) übertragen.

Schmid reitet anschließend mit zwei weiteren Reitern zu einer geheimen Außenstation, um dort die Region mit der Reliquie zu segnen und einen kurzen Wortgottesdienst zu halten. Normalerweise würde er dabei begleitet von über 2.000 Reitern, die größte Reiterprozession Europas aber wurde wegen der Corona-Pandemie bereits im März abgesagt.

Übergabe der Reliquie an den Heilig-Blut-Reiter Dekan Ekkehard Schmid in Weingarten (Archivbild) Pressestelle Kath. Kirchengemeinde St. Martin

Festgottesdienst live im Internet

Um 9 Uhr wird aus der Weingartener Basilika der abschließende Festgottesdienst live übertragen. Die Predigt hält Thomas Weißhaar aus Rottenburg, der als sogenannter Offizial dem Kirchengericht der Diözese Rottenburg-Stuttgart vorsteht. Mitfeiern in der Basilika dürfen lediglich 120 Gäste, die sonst Helfer beim Blutritt sind. Ansonsten ist die Öffentlichkeit von den Feierlichkeiten ausgeschlossen.

Reliquie mit dem Blut Jesu

Zum Blutritt kommen normalerweise rund 25.000 Pilger, über 2.000 Reiter sowie gut 5.000 Musiker nach Weingarten. Die Heilig-Blut-Reliquie gelangte vor über 900 Jahren ins dortige Kloster. Sie soll einen Blutstropfen Jesu Christi enthalten.