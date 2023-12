per Mail teilen

Private Gärten sollen im Kreis Biberach aufblühen - mit Margeriten, Malven, Klatschmohn und vielen mehr. Die Aktion "Blühender Landkreis Biberach" von der Kreissparkasse Biberach in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt wird in diesem Jahr für private Gärten fortgeführt. In den Geschäftsstellen der Kreissparkasse werden ab sofort insgesamt 8.000 Tütchen mit Samen ausgegeben mit über 30 Blumenarten darin. Werden sie bis Ende Mai ausgesät, blühen sie von Juni bis September.