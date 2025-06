In liebevoller Kleinarbeit sind am frühen Donnerstagmorgen Kunstwerke aus hunderten Blüten entstanden. Zu Fronleichnam sind in der Region wieder viele Blumenteppiche ausgelegt.

An Fronleichnam finden in verschiedenen Gemeinden am Bodensee, in Oberschwaben und im Allgäu wieder feierliche Prozessionen statt. An vielen Orten entsteht dazu auch ein farbenfroher Blumenteppich. Der längste in der Region wurde am Donnerstagmorgen in Sipplingen (Bodenseekreis) ausgelegt. Auf knapp einem Kilometer schmücken verschiedenste Motive die Dorfstraße. Schon Tage zuvor haben dafür die Sipplinger Blüten gesammelt.

Man tut es zur Ehre Gottes, dass der Leib Christi durch Sipplingen auf dem 900 Meter langen Blumenweg und den vier Altären getragen wird.

Die Vorbereitungen für den Blumenteppich an Fronleichnam laufen in Sipplingen auf Hochtouren. SWR Sabine Steinfurth

Prozession an Fronleichnam: rund 100-jährige Geschichte

Die Fronleichnamsprozession in Sipplingen mit Blumenteppich ist rund 100 Jahre alt. Sie entstand laut Gemeinde in den 1920er-Jahren nach einer Idee eines Geistlichen. Teil der Feierlichkeiten ist auch ein großer Zapfenstreich bereits einen Tag vor Fronleichnam. Dazu kommt die komplette Sipplinger Bürgermiliz mit Musikkapelle auf den festlich beleuchteten Rathausplatz.

Eine Tradition: Die Bürgerwehr von Sipplingen begleitet die Fronleichnamsprozession und schießt am Ende einen Salut. (Archivbild) SWR

Blumenteppiche auch in Konstanz und Wangen im Allgäu

Die Gemeinde am Bodensee aber ist bei weitem nicht die einzige, die mit Blumenmotiven Fronleichnam feiert. Auch in den Bodanrück-Gemeinden Dingelsdorf, Litzelstetten und Dettingen-Wallhausen beispielsweise sind an Altarstationen je zwei Quadratmeter große Blütenbilder ausgelegt. Anwohner legen einen Grasteppich mit Blüten durch die Gemeinde, der alle Stationen verbindet.

Einen weiteren Blumenteppich gibt es etwa in der Altstadt von Wangen im Allgäu. Aber auch in kleineren Gemeinden, wie etwa im Tettnanger Ortsteil Tannau (Bodenseekreis) sind Motive aus Blumen entstanden.