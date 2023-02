Ursula Geiger hat einen Blumenladen in der Ravensburger Innenstadt gehabt. Wegen einer Generalsanierung musste sie ausziehen. Nun hat sie eine ungewöhnliche Zwischenlösung für ihren Laden gefunden.

Ursula Geiger hat kurzzeitig aus ihrem Blumenladen in der Innenstadt von Ravensburg ausziehen müssen. Das Haus musste von Grund auf saniert werden. Die Idee, für die Übergangszeit in eine Jurte im nahegelegenen Hinzistobel zu ziehen, sei von ihrem Mann gekommen, erzählt Ursula Geiger. Er habe in den 1990er-Jahren die Mongolei bereist. Die dortigen Wohnzelte, die Jurten, hätten ihm gefallen. Und so entstand eine für die Geigers ideale Zwischenlösung.

Um ihrem neuen Standort herum in Hinzistobel bei Ravensburg grasen Schafe, drinnen duftet es nach Blumen und Fichtenholz. Ursula Geiger liebt ihre 35 Quadratmeter große Allwetter-Jurte.

"Man ist neu inspiriert - durch die Leichtigkeit, durch die Rundung des Raums, die offene Mitte, wo das Licht herunterkommt. Es ist total authentisch, weil wir mitten in der Natur sind, schön, warm und frei."

Dass die Jurte nicht mongolisch, sondern kirgisisch ist, hat einen praktischen Grund. Jurten aus Kirgisien haben eine größere Lichtöffnung. Die Wände der Jurte sind von außen gegen Nässe mit Wachs behandelt und somit winterfest. Und bei den Kunden komme die Jurte gut an, erzählt Geiger: "Früher waren sie begeistert von den Blumen und jetzt kommen sie rein und sagen 'boah, ist das schön hier', und meinen den Raum, nicht die Blumen."