Blühende Vielfalt auf der Mainau: Besucherinnen und Besucher erwarten auf der Blumensinsel in der Saison 2025 unter anderem eine neue Kugelbahn und ein erweiterter Onlineshop.

Die Insel Mainau im Bodensee öffnet ihre Pforten für die Saison 2025 unter dem Motto "RUNDum Vielfalt" . Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen bunten Blütenreichtum und eine Fülle an Attraktionen freuen. "Mit Kugeln und Kreisen in verschiedenen Formen als inselweit wiederkehrende Elemente geht es auf der Mainau im wahrsten Sinne des Wortes rund", heißt es von der Mainau. Es werden in dieser Saison über eine Million Besucherinnen und Besucher erwartet, im vergangenen Jahr waren es laut Mainau 900.000.

Kugeln, Kreise, runde Elemente: "RUNDum Vielfalt"

Im Einklang mit dem Jahresthema "RUNDum Vielfalt" begegnen Besucherinnen und Besucher an zahlreichen Stellen auf der Insel runde Elemente. So schmücken zum Beispiel schwebende Kugeln die Italienische Blumen-Wassertreppe und es gibt runde Beetanordnungen. Auch die Architektur erhält Zuwachs durch kreisförmige Plattformen rund um die Bergmammutbäume.

Kinderparadies Mainau: Spiel und Spaß im Kinderland

Das Mainau-Kinderland bekommt mit "Blumis Kullerland" eine neue Attraktion. Die bisherige Holz-Kugelbahn ist durch eine neue ersetzt worden. Sie bietet laut Mainau mit ihrer "Kombination aus Kletter- und Murmel-Action sowie seinen inklusiven Spielelementen viel Abwechslung". Die inklusiven Elemente ermöglichen es allen Gästen, physikalische Prinzipien wie Beschleunigung und Gravitation auf spielerische Weise zu entdecken. Gartenplaner Matthias Wagner erklärte dem SWR, dass die neue Kugelbahn ein Highlight für alle Altersgruppen darstellt und ein ganz besonderes Erlebnis mit Klang und Farben verspricht.

Info zur neuen Kugelbahn auf der Mainau Die neue Kugelbahn war zum Saisonstart noch nicht fertiggestellt. "Anfang April wird die Kugelbahn für Sie fertig sein", heißt es auf einem Informationszettel an der Baustelle der Kugelbahn.

Bewährte Schönheit: Orchideen und Blütenpracht

Bis zum 11. Mai können Orchideenliebhaberinnen und Orchideenliebhaber im Palmenhaus unter dem Motto "rund um den Globus" in die Welt der exotischen Pflanzen eintauchen. Über 3.000 Orchideen gibt es im Palmenhaus. Die Mainauer Gärtnerinnen und Gärtner präsentieren unter dem Jahresthema unter anderem runde Beetanordnungen, die die Herkunft der Pflanzen hervorheben sollen. Im Park selbst erblühen über eine Million Frühlingsblumen, die zusammen mit Rhododendren, Azaleen und vielen weiteren Pflanzen eine bunte Kulisse schaffen.

Nachhaltigkeit und Online-Handel

Die Mainau legt nach eigenen Angaben großen Wert auf Nachhaltigkeit, was sich auch im neuen Onlineshop widerspiegelt. Unter shop.mainau.de finden Besucherinnen und Besucher eine Auswahl an Produkten, die auf der Insel hergestellt wurden. Das Angebot reicht von Bio-Lebensmitteln bis hin zu Gartenwerkzeugen und soll stetig erweitert werden.

Auf der Mainau: Kulturprogramm und Ausstellungen

Auch das kulturelle Angebot kommt in der Saison 2025 nicht zu kurz. Es wird verschiedene Konzerte und Ausstellungen geben. Und auch das winterliche Lichterspektakel "Christmas Garden" findet wieder statt. Die interaktive Ausstellung "Mission 2030" im Wappensaal von Schloss Mainau und die Konzertreihe "Jazz unter Palmen" sind nur einige der Highlights.