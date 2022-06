per Mail teilen

In Überlingen (Bodenseekreis) hat am Dienstagmorgen ein Blitzeinschlag den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt. Das teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Dachgeschosswohnung ist unbewohnbar. Der Schaden beträgt rund 150.000 Euro.