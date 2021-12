Der Bismarckturm in Konstanz steht seit fast 110 Jahren auf dem Raiteberg. Von dem Turm aus hat man einen Blick über die ganze Stadt, den See und bei klarem Wetter bis zu den Bergen. Monika Brumm zieht es manchmal in ihrer Mittagspause zu dem Aussichtspunkt.

Der über 28 Meter hohe Turm auf dem Konstanzer Raiteberg wurde 1912 erbaut. Heute dient der Turm als Clubhaus des Amateur-Funk-Vereins. SWR Die Leiterin des Amts für Migration und Integration im Landratsamt Konstanz, Monika Brumm, macht in ihrer Mittagspause gerne einen Spaziergang zum Bismarckturm. SWR Fußweg zum Konstanzer Bismarckturm SWR