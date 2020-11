Das Biotechnologie-Unternehmen Biontech will kommende Woche die Zulassung für einen Impfstoff gegen das Coronavirus in den USA beantragen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. An der Herstellung des Impfstoffs ist auch das Biopharma-Unternehmen Rentschler aus Laupheim (Kreis Biberach) beteiligt. In Laupheim wird der Impfstoff gereinigt. Laut Biontech bietet der Impfstoff einen 90-prozentigen Schutz vor Covid-19.