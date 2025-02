per Mail teilen

Der Biomüll-Tourismus zwischen dem Kreis Ravensburg und Vorarlberg hat ein Ende. Ab 2026 wird der Müll nicht mehr in Vorarlberg weiterverarbeitet, sondern in der Kreisgemeinde Amtzell.

Der im Kreis Ravensburg anfallende Biomüll wird ab 2026 nicht mehr in Lustenau in Vorarlberg weiterverarbeitet, sondern im Amtzeller "Werk für Biogas". Das teilt der SPD-Kreistagsabgeordnete Rudolf Bindig mit. Bislang fährt der Kreis den Müll kilometerweit in das österreichische Nachbarland. Der Biomüll aus Vorarlberg hingegen wird ins oberschwäbische Amtzell (Kreis Ravensburg) gebracht - ein gefundenes Fressen für Satiresendungen.

Satiremagazin nimmt Mülltourismus auf die Schippe

Dass der Kreis Ravensburg jährlich rund 10.000 Tonnen Biomüll nicht gleich in seiner Kreisgemeinde Amtzelll verarbeiten ließ und Vorarlberg seine rund 18.000 Tonnen Müll nicht in Lustenau, hatte bundesweit für Verwunderung gesorgt. Unter anderem machte sich das ARD-Satiremagazin "extra 3" darüber lustig. Der Grund für das Hin- und Hergekarre: die vorausgegangenen europaweiten Ausschreibungen für die Weiterverarbeitung des Mülls. Dabei war für Vorarlberg das Amtzeller Werk das günstigste, für den Kreis Ravensburg das Werk in Lustenau.

SPD-Politiker macht Mülltourismus publik

Publik machte den Biomüll-Tourismus der SPD-Kreistagsabgeordnete Rudolf Bindig. Es sei unsinnig, den Müll über derart weite Strecken zu transportieren und dafür jede Menge Abgase in die Umwelt zu blasen. Eine Sicht, die viele Ravensburger Kreisräte teilten. Doch nun hat das Prozedere ein Ende - möglich durch auslaufende Verträge und eine Neuausschreibung der Biomüllverwertung.

"Werk für Biogas" gewinnt Neuausschreibung

Weil der Kreis bei der Ausschreibung vergangenen Herbst auch Umweltaspekte - wie etwa kurze Transportwege - in den Vordergrund rückte, habe das "Werk für Biogas" in Amtzell am Montag als bester Anbieter den Zuschlag bekommen, so Bindig. Das Landratsamt Ravensburg bestätigt dies. Damit würden kommendes Jahr rund 800 Fahrten entfallen, bei denen für den Hin- und Rückweg jeweils über 100 Kilometer zurückgelegt und insgesamt 55 Tonnen CO² freigesetzt werden, erklärt Bindig.

Biomüllposse in Vorarlberg geht weiter

Keine bessere Lösung hat man unterdessen in Vorarlberg gefunden. Dort gab es laut Bindig anfangs jährlich rund 1.400 Fahrten nach Amtzell und zurück. Doch es zeigte sich: Der Biomüll ist zu nass für das Amtzeller Werk, weil in Vorarlberg keine Gartenabfälle in den Biomüll dürfen. Nun wird er vorübergehend andernorts verwertet - im hunderte Kilometer entfernten Niederösterreich. Der Transport erfolgt mit der Bahn.