Biomasse gegen Gasmangel

Gas wird knapp, mit Blick auf den Winter sorgt das gerade für viel Sorge. Ein Ersatz für Erdgas kann Biogas sein. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Hauk möchte deshalb die Biogas-Produktion ankurbeln. Um Lösungen zu diskutieren besichtigt er am Dienstag die Biogasanlage der Familie Christ in Ravensburg.

MoVo:

Gas wird knapp, mit Blick auf den Winter sorgt das gerade für viel Sorge. Ein Ersatz für Erdgas kann Biogas sein. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Hauk möchte deshalb die Biogas-Produktion ankurbeln. Um Lösungen zu diskutieren besichtigt er heute (Dienstag, 16.8.) die Biogasanlage der Familie Christ in Ravensburg. Theresia Blömer:

Text:

Gülle, Mist, Pflanzenreste, Mais – in der imposanten Biogasanlage der Familie Christ in Ravensburg wird aus diesen Zutaten Gas erzeugt und mithilfe dreier Blockheizkraftwerke Strom und Wärme – so viel, dass mehr als 2.000 Haushalte damit versorgt werden könnten. Doch es wäre vielleicht sogar noch mehr drin bei der Biogasproduktion im ganzen Land – hofft Landwirtschaftsminister Hauk. Dafür müssten etwa Genehmigungs-Verfahren flexibler werden. Die Biogasanlage der Familie Christ wurde vor elf Jahren gebaut und später erweitert. Das produzierte Biogas wird beispielsweise im benachbarten Werk des Pharma-Zulieferers Vetter verwendet.