per Mail teilen

In kürzester Zeit ist in Friedrichshafen viel Müll zusammengekommen.

Auch im Uferpark in Friedrichshafen haben die Freiwilligen am Dienstag aufgeräumt.

Das Bodenseeufer in Friedrichshafen wird von Freiwilligen von Müll befreit.

Zigarettenkippen, Plastikflaschen, Kronkorken - alles, was am Ufer des Bodensees oder an Wander- und Fahrradwegen im Hinterland einfach weggeworfen oder liegengelassen wird, sammeln Freiwillige bei den sogenannten CleanUP Days ein.