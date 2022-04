Märzwetter: Sonnig, trocken und viel Saharastaub

per Mail teilen

Der vergangene März ist zu trocken gewesen, hat aber auch einen neuen Rekord in der Region Allgäu-Bodensee-Oberschwaben aufgestellt. Er war der sonnigste März seit Messbeginn.

Jede Menge Sonnenschein, starke Trockenheit und Saharastaub, so fasst die Wetterwarte Süd (Kreis Biberach) den März zusammen. Insgesamt war der Monat zu trocken, besonders im ansonsten niederschlagsreichen Allgäu, heißt es. Erst am Monatsende sei der von der Natur dringend benötigte Regen gefallen.

Besonderes Phänomen im März: Saharastaub und Blutregen

Ein besonderes Phänomen sei auch der Saharastaub gewesen, der mit einer südlichen Höhenströmung über die Alpen kam, so die Wetterwarte Süd weiter. Der Staub trübte Mitte des Monats vier Tage lang den Himmel.

In Friedrichshafen war der Himmel gelblich-rötlich eingefärbt. SWR Thorben Langwald

Durch die Südströmung und die Saharaluft ging es mit den Temperaturen im März in der Region Bodensee-Oberschwaben aufwärts, gleichzeitig begünstigten die Staubpartikel in der Luft die Wolkenbildung. Daher wirkte der Himmel oft milchiger und rötlicher. Mit dem aufkommenden Regen sprechen Experten vom sogenannten Blutregen. Auch er färbt sich durch die Sandpartikelchen in der Luft rötlich und verschmutzt dann Autos, Terrassenmöbel oder Fenster.

Sonnigster März seit Messbeginn

Trotz des vielen Saharastaubs sei die Sonnenscheindauer insgesamt außergewöhnlich hoch gewesen. Seit Messbeginn der Wetterwarte Süd vor mehr als 50 Jahren habe es keinen sonnigeren März gegeben. In Oberschwaben wurden 250 Sonnenstunden gezählt und damit vierzig mehr als im März 2003, dem bisherigen Rekordhalter. Am Bodensee kamen manche Orte sogar auf 260 Sonnenstunden, Spitzenreiter war Friedrichshafen mit 265 Stunden.

Der sonnige März sorgte aber auf der anderen Seite für eine erhöhte Trockenheit und Waldbrandgefahr.

Insgesamt war es in der Region Bodensee-Oberschwaben im März mit rund einem Grad zu warm.