Früher galt der April als launischer Monat. Das hat sich geändert. Die vergangenen Wochen waren am Bodensee und in Oberschwaben sonnig und wenig regnerisch.

"April, April, der macht, was er will", heißt ein bekanntes Sprichwort - doch das habe sich spürbar verändert, schreibt die Wetterwarte Süd aus Bad Schussenried (Kreis Biberach) in ihrer Wetterbilanz . Der April habe sich in der Region Bodensee-Oberschwaben in den vergangenen Jahren immer seltener launisch gezeigt. Stattdessen sei der Monat immer häufiger freundlich-warm und werde zum "Wonnemonat".

Wetterbilanz "zu trocken": Niedrigwasser am Bodensee und an Flüssen

Auch in diesem Jahr sei das so gewesen. "Von Wechselhaftigkeit konnte in diesem April jedenfalls keine Rede sein", schreibt die Wetterwarte Süd. Dazu kamen wenig Niederschlag und Wind. Diese Kombination sorgte in der ersten Monatshälfte für kleinere Wald- und Wiesenbrände in der Region. Bäche, Flüssen und der Bodensee führten Niedrigwasser. Der Bodenseepegel näherte sich sogar bis auf wenige Zentimeter seinem historischen Tiefststand für diese Jahreszeit an.

Regen kommt in der Region Bodensee-Oberschwaben im letzten Drittel des April

Im letzten Drittel des Monats kam dann doch noch flächendeckender Regen. In einer Nacht fiel in wenigen Stunden so viel wie in den acht Wochen davor insgesamt. Beispielsweise in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg), Eberhardzell und Mietingen (beide Kreis Biberach).

Insgesamt, so die Wetterwarte Süd, war der April rund zwei Grad zu warm und erheblich zu trocken. An den meisten der rund 300 Wetter- und Niederschlagsstationen der Wetterwarte wurde ein Drittel, an manchen sogar nur ein Viertel der Sollmenge an Regen für diesen Monat gemessen. Die Sonne schien etwa in Bad Schussenried 100 Stunden mehr als noch im April des Vorjahres.