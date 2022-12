In der Region Bodensee-Oberschwaben sind am Donnerstag viele große Weihnachtsmärkte zu Ende gegangen. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden mit der Besucherzahl in diesem Jahr.

Am Bodensee und in Oberschwaben sind die meisten Advents- und Weihnachtsmärkte am Donnerstag zu Ende gegangen. Darunter auch die großen Märkte in Friedrichshafen, Ravensburg und Konstanz. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden mit dem Verlauf. Genaue Besucherzahlen gebe es zwar nicht, heißt es beispielsweise von den Verantwortlichen des Ravensburger Christkindlesmarktes, doch die Stadt sei an allen vier Adventswochenenden sehr gut besucht gewesen.

Die Marktbeschicker hätten zwar zum Teil weniger Umsatz gemacht als 2019, doch seien alle froh gewesen, dass der Christkindlesmarkt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden konnte, so die Verantwortlichen des Ravensburger Christkindlesmarktes.

Mehr als eine halbe Million Menschen besuchen Konstanzer Markt

In Konstanz waren die Umsätze der allermeisten Standbetreiber laut Veranstalter gut bis sehr gut. In Vor-Corona- Jahren hätten den Weihnachtsmarkt rund eine halbe Million Menschen besucht. In diesem Jahr dürften es noch etwas mehr gewesen sein, so der Betreiber. Das beliebteste Wochenende sei das erste Adventswochenende gewesen.

Stimmungsvolle Beleuchtung und Eisstockbahn in Friedrichshafen

Die Veranstalter der Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen ziehen ebenfalls eine positive Bilanz. Auch wenn die Umsätze im Schnitt unter denen von 2019 liegen würden. Gerade am ersten Wochenende sei der Ansturm aber sehr groß gewesen, heißt es von der Stadt.

"Der Besucherandrang war zu Beginn der Bodensee-Weihnacht sehr hoch. Besonders am ersten Wochenende war zeitweise fast kein Durchkommen mehr."

Die Besucherinnen und Besucher der Bodensee-Weihnacht hätten unter anderem die stimmungsvolle Beleuchtung, die große Krippe und den Weihnachtsbaum im Herzen des Marktes gelobt, heißt es vom Stadtmarketing.

Die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen. Pressestelle Michael Häfner

Besonderes Highlight war laut Stadtmarketing die erstmals aufgebaute Eisstockbahn. Um Energie zu sparen, hätte man sich in Friedrichshafen dazu entschlossen, auf die Eisbahn in der bisherigen Form zu verzichten, und dafür eine Eisstockbahn aufzubauen.

Keine Preiserhöhung auf Überlinger Weihnachtsmarkt

Trotz zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie, Energiekrise und Inflation ziehen auch die Überlingen Ausrichter des Weihnachtsmarktes ein positives Fazit der elf Weihnachtsmarkttage, heißt es in einer Mitteilung. Um das familiäre Konzept des Weihnachtsmarktes beibehalten zu können und den Preissteigerungen entgegenzuwirken, seien die Preise für Essen und Trinken im Vergleich zu 2019 nicht erhöht worden. Das sei bei den Besucherinnen und Besuchern gut angekommen, so die Veranstalter.