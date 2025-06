So viele junge Turmfalken wie noch nie in Wangen im Allgäu

In fünf städtischen Nistkästen waren in diesem Jahr Turmfalken eingezogen. In den Nistkästen befinden sich jeweils mindestens vier Jungvögel - so viele wie noch nie.

In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) sind dieses Jahr die Turmfalken wieder eingezogen. In einem städtischen Nistkasten befinden sich mindestens vier Jungvögel, in einem sogar sieben. Das sei eine stolze Zahl, so Gerhard Lang vom Naturschutzbund (NABU). Die Turmfalken brechen mit insgesamt 31 Jungfalken einen Rekord. Seit der Ansiedlung vor vier Jahren sind noch nie so viele Falkenküken in Wangen im Allgäu geschlüpft. Nun warte man gespannt, wann die Falkenküken ausfliegen, so die Stadt. Gerhard Lang vom NABU beringt die jungen Turmfalken. Pressestelle Stadtverwaltung Wangen im Allgäu Gänsesäger nistet im Nest der Turmfalken Ein Nistkasten war für die Turmfalken schon belegt. Hier waren zuvor seltene Gänsesäger eingezogen. Deshalb wurde am selben Turm ein weiteres Quartier für Falken eingerichtet. Ob auch die Gänsesäger dieses Jahr erfolgreich brüten, könne man derzeit noch nicht erkennen. Seit 2021 brüten wieder Turmfalken in Wangen, damals wurde der erste Nistkasten eingerichtet. Seitdem sind mehr als 100 Falkenküken geschlüpft.