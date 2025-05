Die Messe "Tuning World Bodensee" in Friedrichshafen meldet einen Publikumsrekord: 112.000 Besucherinnen und Besucher kamen während der vier Ausstellungstage aufs Messegelände.

Driftende Autos, breite Reifen, glänzende Felgen - auf dem Messegelände in Friedrichshafen ist am Sonntag die laut Veranstalter europaweit größte Messe für Auto-Tuning, Lifestyle und Clubszene zu Ende gegangen. Zwölf Hallen und das Freigelände boten die Bühne für mehr als 700 Aussteller und Tuning-Clubs. Diese präsentierten rund 1.000 getunte, also optisch und technisch veränderte, Autos, so genannte "Show-Cars".

"Tuning World Bodensee" mit neuem Besucherrekord

Die "Tuning World Bodensee" zog an den vier Messetagen rund 112.000 Besucherinnen und Besucher an - laut Veranstalter ein neuer Publikumsrekord. Seit 2003, als die Tuning-Messe zum ersten Mal am Bodensee organisiert wurde, seien noch nie so viele Fans auf das Veranstaltungsgelände gekommen, so eine Sprecherin der Messe Friedrichshafen auf SWR-Anfrage.

Wer sein Auto schicker machen wollte, fand bei der "Tuning World Bodensee" auch jede Menge Zubehör. Pressestelle Messe Friedrichshafen

Shows mit driftenden Autos besonders beliebt

Mit am besten besucht: Die so genannte "Drifting-Area" zwischen Messehallen und Flughafen Friedrichshafen. Aufheulende Motoren, ständig der Geruch von Reifenabrieb und Benzin in der Luft - das "Driften", also das Gleiten der Fahrzeuge bei Vollgas seitwärts über den Asphalt, übte auf viele Besucherinnen und Besucher große Faszination aus.

Ob so etwas in Zeiten von Klimawandel und Nachhaltigkeit noch zeitgemäß ist? "Fast alle dieser Fahrzeuge sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen, werden auf diese Art also höchst selten bewegt", so Projektleiterin Emanuela Botta gegenüber dem SWR. Und: "In den Fahrzeugen stecken viele tausend Stunden Eigenarbeit der Tuning-Fans."

Viel Verkehr und lange Staus rund um das Messegelände

Die Kehrseite der Medaille: Die Verkehrsbelastung auf den Zufahrtsstraßen rund ums Messegelände war nach SWR-Beobachtungen enorm, vor allem am Wochenende. Auf den Zufahrten hätten sich zum Teil lange Staus gebildet, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg am Sonntag. "Verkehrsleitende Maßnahmen" seien nötig gewesen.

Über das Ergebnis der Fahrzeugkontrollen von getunten Autos, die die Polizei auf den Zufahrtswegen eingeleitet hatte, ist noch nichts bekannt.