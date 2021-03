Der Friedrichshafener Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems mit seiner Kernmarke MTU hat das Corona-Jahr 2020 mit einem Gewinn von rund 200 Millionen Euro abgeschlossen. Gewinn und Umsatz gingen aber spürbar zurück.

Trotz des Gewinns fiel das Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich schlechter aus. Wie das Unternehmen bei der Bilanz-Pressekonferenz mitteilte, halbierte sich der Gewinn auf rund 200 Millionen Euro. 2019 schriebt Rolls-Royce Power Systems noch einen Gewinn von rund 420 Millionen Euro. Der Umsatz ging um 17 Prozent auf rund drei Milliarden Euro zurück.

Corona-Krise trifft Motorenbauer in Friedrichshafen

Die Corona-Krise habe Rolls-Royce Power Systems hart getroffen, so Firmenchef Andreas Schell. Negativ ausgewirkt habe sich zum Beispiel der Zusammenbruch des Tourismus auf das Geschäft mit der Schifffahrt. Insgesamt sei man aber mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen. Es habe keine Kündigungen gegeben und die Kurzarbeit sei für die 5.500 Mitarbeiter am Bodensee jetzt schon wieder fast komplett zurückgefahren worden, so Schell weiter.

Intern habe man das Krisenjahr genutzt, um sich organisatorisch neu aufzustellen und neue Schwerpunkte zu setzen, vor allem im Bereich klimafreundliche Technologien. In Friedrichshafen werde daran gearbeitet, wie Wasserstoff der Treibstoff der Zukunft werden könne. Im ersten Halbjahr dieses Jahres erwarte man mehr Auftragseingänge. Aber erst im kommenden Jahr rechne man damit, Ergebnisse wie 2019 zu erzielen.

Das Materialwirtschaftszentrum von Rolls-Royce Power Systems in Kluftern bei Friedrichshafen wird ausgebaut. Pressestelle Pressebild Rolls-Royce Power Systems

Standort Friedrichshafen-Kluftern wird ausgebaut

In diesem Jahr will Rolls-Royce Power Systems in seine Werke investierten, unter anderem in den Ausbau des Standorts Friedrichshafen-Kluftern. Der Bau wurde bereits genehmigt und soll rund 10.000 Quadratmeter groß werden. Dort soll unter anderem übergangsweise die Montagelinie der MTU-Motorenbaureihe 2000 einziehen. Weltweit beschäftigt Rolls-Royce Power System rund 9.000 Mitarbeiter.