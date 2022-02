Rolls-Royce Power Systems gibt Jahresbilanz von MTU bekannt

Der Friedrichshafener Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems mit der Kernmarke MTU hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn von rund 300 Millionen Euro abgeschlossen. Trotz anhaltender Corona-Pandemie gebe es eine wirtschaftliche Erholung, teilte das Unternehmen bei seiner Bilanz-Pressekonferenz mit. Der Hersteller großer Diesel-Motoren für Schiffe, Züge und militärische Fahrzeuge kündigte Investitionen in klimafreundliche Antriebe an, in Höhe von 400 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 9.000 Mitarbeiter, davon 5.500 am Bodensee. Sie alle sollen für das vergangenen Jahr einen Corona-Bonus von 1.000 Euro erhalten.