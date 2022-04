Sonniges Osterwetter: Viele Menschen besuchen den Bodensee

Das milde und sonnige Wetter hat an diesem Osterwochenende wieder viele Menschen in die Bodensee-Region gelockt. Betreiber einzelner Touristenattraktionen zeigten sich zufrieden.

Von Karfreitag bis Ostersonntag zählten die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) etwas mehr als 34.000 Fahrgäste. Laut einem Sprecher ein recht ordentlicher Wert, die Zahlen lägen im guten Durchschnitt eines Osterwochenendes mit gutem Wetter. Die meisten Menschen waren am Karsamstag und Ostersonntag bei mildem und sonnigem Wetter auf den Schiffen unterwegs. Besonders beliebt sei die Strecke zur Insel Mainau per Schiff gewesen und die Rundfahrt im Überlinger See ab Konstanz, so der BSB-Sprecher.

Die bunten Blumen der Insel Mainau zogen wieder viele Besucherinnen und Besucher an. SWR Martin Hattenberger

Die Insel Mainau lockte am Osterwochenende bis zu 40.000 Besucherinnen und Besucher an, schätzt eine Sprecherin. Damit sei man sehr zufrieden, nachdem die Blumeninsel in den vergangenen zwei Jahren in der Osterzeit geschlossen bleiben musste. Die jetzigen Zahlen seien vergleichbar mit der Zeit vor der Corona-Pandemie.

In Friedrichshafen lud des gute Wetter zu Aktivitäten auf dem Land oder auf dem Wasser ein. SWR Moritz Kluthe

Zufrieden mit den Besucherzahlen ist man auch im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen. Bis Ostersonntag seien etwa so viele Besucherinnen und Besucher gekommen wie in den Jahren 2017 und 2018 und fast so viele wie im letzten Vor-Corona-Jahr 2019, sagte Museumsdirektor Gunter Schöbel.