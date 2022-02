Bilanz bei Olympischen Winterspielen in Peking

Bei den Olympischen Winterspielen haben die Athleten aus dem Raum Bodensee-Oberschwaben-Allgäu Medaillenplätze verpasst. Zumindest ein selbstgestecktes Ziel aber wurde erreicht.

Mit dem Ende der Olympischen Winterspiele blicken auch die Athleten aus der Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu auf ihre Leistungen in Peking.

Friedrich Moch aus Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) hat mit der deutschen Herren-Langlauf-Staffel das selbstgesteckte Ziel erreicht, bei Olympia in Peking unter die Top sechs zu kommen. In der Staffel über 4x10 Kilometer belegte Moch mit dem deutschen Team den fünften Platz. Zudem überzeugte der 21-Jährige beim Skiathlon nach 30 Kilometern mit Platz 13. Bei seinem letzten Rennen am Samstag beim Langlauf-Massenstart Freistil belegte Moch Platz 31. Wegen extremer Kälte und starken Windes war das Rennen von 50 auf 30 Kilometer verkürzt worden. Für Moch vom WSV Isny waren es die ersten Olympischen Spiele.

Friedrich Moch beim Langlauf-Massenstart Freistil bei den Olympischen Winterspielen in Peking. dpa Bildfunk picture alliance/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Snowboardfahrer Paul Berg aus Konstanz blickt ernüchtert auf Olympia in Peking

Mit am Start in Peking war auch Paul Berg vom SC Konstanz. Im Snowboardcross-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen schied er im Achtelfinale aus. Er kam in seinem Rennen als Dritter ins Ziel. Das reichte nicht, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Nach seiner Rückkehr in die Heimat äußerte der 30-Jährige sich im Interview mit dem SWR ernüchtert über Olympia in China.

Nach Sotschi in Russland und Pyeongchang in Südkorea sind die Wettbewerbe in Peking für Paul Berg die dritten Olympischen Spiele. Eine Medaille hat er noch nicht gewonnen, aber im Weltcup sorgte er Anfang Januar in Russland mit einem vierten Platz für ein Spitzenergebnis.

Maximilian Mechler als Trainer bei Olympia

Maximilian Mechler kommt auch aus Isny, als aktiver Skispringer schaffte er es nicht zu den Olympischen Spielen. In Peking aber war er dabei - als Trainer der deutschen Skispringerinnen.

Erfolg für Vorarlberger Snowboarder

Über Gold jubeln konnte der Vorarlberger Snowboarder Alessandro Hämmerle aus dem Montafon. Aus Freude über dessen Olympiasieg läuteten in Schruns sogar fünf Minuten lang die Kirchenglocken. Der Pfarrer habe den Sieg des Montafoner Athleten vor dem Bildschirm miterlebt und ihn dann gebeten, die Glocken des Münsters läuten zu lassen, sagte der Mesmer. Es sei wohl das erste Mal gewesen, dass in dem Vorarlberger Ort ein sportlicher Erfolg auf diese Weise gefeiert worden sei.