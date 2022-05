Deutlich weniger Besucher sind am vergangenen Wochenende zur Messe "My Cake", bei der es um Tortendesign und kreatives Backen ging, nach Friedrichshafen gekommen. Bei der vergangenen "My Cake" kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden 11.400 Gäste gezählt. In diesem Jahr kamen nur 7.750 Gäste, heißt es in einer Mitteilung der Messe. Wegen der erschwerten Vorbereitungen im Zuge der Pandemie sei dies dennoch ein großer Erfolg, so Messechef Klaus Wellmann.