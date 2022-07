Bootskriminalität: Konstanzer Fahnder ermitteln in weniger Fällen

Im vergangenen Jahr sind deutschlandweit erneut nicht so viele Boote und Bootsmotoren gestohlen worden wie vor der Corona-Krise. Das gab das Kompetenzzentrum Bootskriminalität in Konstanz bekannt.

Insgesamt wurden laut Kompetenzzentrum im vergangenen Jahr deutschlandweit 144 Boote und 540 Außenbordmotoren gestohlen. Bedingt durch die auch 2021 noch vorhandenen Corona-Reisebeschränkungen und einen verstärkte Kontrolle seien die Diebstahlszahlen in Deutschland somit auf nahezu gleich niedrigem Stand geblieben, heißt es in einer Mitteilung des Kompetenzzentrums. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 4,9 Millionen Euro.

25 gestohlene Außenborder am Bodensee, keine entwendeten Boote

Allein in Baden-Württemberg wurden zwölf Sportboote gestohlen, am deutschen Bodenseeufer kein einziges, dafür aber 25 Außenborder. Am meisten Boote wurden in Nordrhein-Westfalen (26) gestohlen. Bei den Motoren liegt Brandenburg seit vielen Jahren an erster Stelle, in diesem Jahr mit 102 Motoren.

Dem Bericht zufolge wurde im Bereich Konstanz unlängst von einem Motorboot gezielt der sogenannte Z-Antrieb fachmännisch abmontiert, und in Gottmadingen wurde ein auffälliges Schlauchboot samt Trailer gestohlen. In Ludwigshafen wurde Mitte Mai ebenfalls ein auf einem Privatgelände abgestelltes Motorboot entwendet, das allerdings in Tatortnähe - ohne den neuwertigen Außenborder - gefunden wurde.

Was macht das Kompetenzzentrum? Das Kompetenzzentrum Bootskriminalität Baden-Württemberg (KBK) bei der Wasserschutzpolizeistation Konstanz hat vor 21 Jahren seine Arbeit aufgenommen und koordiniert in Deutschland die Fahndung nach gestohlenen Sportbooten, Außenbordmotoren und Sportboottrailern. Die Arbeit der drei Fahnder ist europaweit ausgerichtet, in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Grenzschutzagentur FRONTEX und EUROPOL.

Fahnder rechnen mit deutlich mehr Diebstählen in diesem Jahr

In diesem Jahr rechnen die Fahnder des Kompetenzzentrums Bootskriminalität mit einem starken Anstieg bei den Diebstählen. Denn gerade die Nachfrage nach Außenbordmotoren sei so hoch wie selten, Ersatzteile und neue Motoren angesichts der Materialknappheit nur schwer zu bekommen. Die Polizei rät deshalb, besonders wachsam zu sein, insbesondere auch im Bereich von Trockenliegeplätzen. Auch sichtbar auf Privatgrundstücken abgestellte Wasserfahrzeuge mit Außenbordmotoren seien potentielle Beuteobjekte.